"Верните честно заработанные": строителей Керченского моста обманули подрядчики

21 июня 2019, 23:12

Возмущенные люди записали видеообращение к президенту РФ.

Крымский мост
Крымский мост строили мелкие подрядчики, которым не заплатили за работу / Фото: Reuters

В России руководители 15 компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста, записали обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отсутствие положенной по контракту оплаты за работу.

"К вам обращаются руководители организаций, участвующих в строительстве Керченского моста. На строительство были выделены целевые бюджетные средства. Но в результате мошеннических действий руководства Фирмы ДЕКО – это субподрядчик СГМ-Мост – деньги так и не дошли до организаций. Более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ. Задолженность составляет более 400 миллионов", - сказано в видеообращении.

Работники утверждают, что они нередко использовали собственные средства, чтобы не срывать сроки и выполнять работу вовремя, поскольку понимали важность объекта. Теперь фирмы находятся на грани банкротства.

"Мы обращались во многие инстанции, но помощи разобраться так и не получили. Мы просим вас разобраться в сложившейся ситуации, чтобы нам вернули честно заработанные средства", - говорят люди.

Журналисты Радио Свобода отыскали авторов видеообращения. Это преимущественно небольшие компании из Краснодарского края. Они уверяют, что фирму-подрядчик создал российский олигарх Аркадий Ротенберг. Ее сотрудники уверяют, что субподрядчику средства перечислили. Однако фирма ДЕКО является фигурантом судебных исков и часто меняет директоров. Компании, которые с ней сотрудничали, не получают выплаты с июля минувшего года.

Люди уже неоднократно обращались в различные инстанции, однако результата не последовало.

Напомним, перевозки пассажиров по ж/д части Крымского (Керченского) моста, соединившего аннексированный полуостров с Краснодарским краем, должны начаться 9-10 декабря нынешнего года.

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