Россия начала отгружать оружие С-400 для Турции

Зенитно-ракетный комплекс С-400 / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что стартовали работы по загрузке и подготовке к отправке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) модели С-400 в район Стамбула.

Соответствующее сообщение в понедельник, 8 июля, опубликовал местный портал Anadolu. По словам Эрдогана, поставки С-400 из России в Турцию будут осуществляться авиационным путем.

Как считает президента страны, российское оружие внесет весомый вклад в безопасность Турции, Ближнего Востока и всего мира в целом.

"Место дислокации определят министерство нацобороны и Генштаб Турции", — заявил он.

Напомним, ранее США еще раз пригрозили Турции тяжелыми последствиями в случае покупки С-400 у РФ. До этого турецкий комплекс радиоэлектронной борьбы "Коралл" успешно заглушил российские С-400 в Сирии.