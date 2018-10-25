США снова пригрозили Турции тяжелыми последствиями в случае покупки С-400 у РФ

Зенитно ракетный комплекс С-400

США вновь пригрозили Турции серьезными последствиями, если та не откажется от своих планов в 2019 году приобрести, доставить и развернуть российские комплексы ПВО С-400. Об этом сообщил представитель Госдепартамента

Покупка у России С-400 может подставить Турции под пакет санкций в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), передает ТАСС.

Представитель Госдепаратамента США также отметил, что покупка С-400 может повлиять на оборонное сотрудничество между Турцией и странами НАТО, заявив, что США неоднократно предупреждали об этом Анкару.

Читайте такжеПочему все хотят купить у России С-400 несмотря на санкции США? - Al Jazeera"Как мы уже говорили прежде, важно, чтобы страны НАТО закупали военное оборудование, которое совместимо с системами НАТО. Российская система не подпадает под этот критерий", - сообщил представитель Госдепа.

США неоднократно угрожали Турции из-за планов Анкары приобрести российские С-400. В связи с этой покупкой Конгресс заблокировал продажу Турции истребителей F-35, опасаясь, что их сможет изучить РФ - впрочем, поздно, так как два истребителя Турция уже успела получить.