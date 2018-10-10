Почему все хотят купить у России С-400 несмотря на санкции США? - Al Jazeera

Зенитно ракетный комплекс С-400 / kap-yar.ru

В ходе совместных учений России, Китая и Монголии российские военные показали технику, которая становится вторым источником дохода после нефти.

Речь о ракетной системе класса "земля-воздух" С-400, одной из самых передовых вооружений последних лет, пишет Al Jazeera. Ее возможности заинтересовали уже многие страны, включая Китай, Саудовскую Аравию, Катар, Индию, Турцию и другие страны, которые выразили готовность поставить системы на вооружение своих армий.

Несмотря на то, что каждая из стран получила от США угрозы санкций: причина заключается не только в технологических возможностях С-400, но и в том, что комплекс создает угрозу для давних альянсов, вроде НАТО. Закупка Турции, которая должна состояться в 2019 году, беспокоит многих членов Альянса.

Опубликована карта радиус действия российских С-400 в Крыму

На сегодняшний день С-400 является одной из самых современных систем противовоздушной обороны: радары и другие датчики ракетного комплекса, а также его ракеты способны охватывать огромные территории, поскольку радары способны Читайте такжеРоссия спешно затыкает дыры, готовясь к обороне — военный экспертобнаруживать цели на расстоянии более 600 километров, а его ракеты имеют дальность до 400 км. Комплексу удается отслеживать большое количество потенциальных целей, включая те, что обладают технологиями невидимости. Кроме того, комплекс можно запустить, настроить или переместить за считанные минуты.

Но, как отмечают эксперты, российские комплексы будет сложно интегрировать в систему НАТО. Кроме того, подобная интеграция рискована в случае, если у России будут недобрые намерения: никто не знает, может ли Москва вмешаться в работу своих систем и какой уровень доступа получат к объектам Альянса российские инжинеры, которые будут обслуживать С-400.