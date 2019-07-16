Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США

Дмитрия Фирташа ждет экстрадиция в США / Reuters

Во вторник, 16 июля, Верховный суд Австрии принял дал согласие на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Соответствующее решение было оглашено в зала судебных заседаний Дворца правосудия в Вене, передает ТАСС.

В свою очередь министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер также одобрил экстрадицию Фирташа в США.

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции Австрии, это решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

Вопрос экстрадиционного ареста и последующего доставку украинском в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены, уточняет Немецкая волна.

Напомним, США обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.