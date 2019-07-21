Обнародован трейлер нашумевшего мюзикла Кошки

Публика негативно восприняла оригинальную новинку.
Студия Universal Pictures продемонстрировала трейлер киноверсии легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера под названием Кошки.
Режиссером картины стал Том Хупер, который работал над Девушкой из Дании и Отверженными. Видео опубликовано в YouTube.
Главные роли в мюзикле исполнили Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден, Иэн МакКеллен, Идрис Эльба и Джуди Денч.
Согласно сюжету, кошки-представительницы племени избранных из разных уголков планеты ежегодно собираются на традиционный кошачий бал. Каждая кошка рассказывает о своих особенностях. В финале они должны избрать лидера, который попадет в кошачий рай и получит шанс на новую жизнь на земле.
Ролик спровоцировал шквал негативных комментариев в Сети. За двое суток ему на видеохостинге поставили 14 тысяч "не нравится" и только 8,8 тысяч "нравится".
Напомним, компания Netflix показала первый официальный трейлер фильма Ведьмак, который уже стал самой ожидаемой премьерой после Игры престолов.