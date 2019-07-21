Обнародован трейлер нашумевшего мюзикла Кошки

Мюзикл Кошки зрители восприняли неоднозначно / Фото: скриншот из видео

Студия Universal Pictures продемонстрировала трейлер киноверсии легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера под названием Кошки.

Режиссером картины стал Том Хупер, который работал над Девушкой из Дании и Отверженными. Видео опубликовано в YouTube.

Главные роли в мюзикле исполнили Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден, Иэн МакКеллен, Идрис Эльба и Джуди Денч.

Согласно сюжету, кошки-представительницы племени избранных из разных уголков планеты ежегодно собираются на традиционный кошачий бал. Каждая кошка рассказывает о своих особенностях. В финале они должны избрать лидера, который попадет в кошачий рай и получит шанс на новую жизнь на земле.

Ролик спровоцировал шквал негативных комментариев в Сети. За двое суток ему на видеохостинге поставили 14 тысяч "не нравится" и только 8,8 тысяч "нравится".

Напомним, компания Netflix показала первый официальный трейлер фильма Ведьмак, который уже стал самой ожидаемой премьерой после Игры престолов.