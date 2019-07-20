Новый хит от Netflix: обнародован трейлер фильма Ведьмак

Ведьмак / Twitter

Компания Netflix показала первый официальный трейлер фильма Ведьмак, который уже стал самой ожидаемой премьерой после Игры престолов.

Видео трейлера можно посмотреть на канале компании в YouTube.

Фанаты всего мира ждали выход фильма, поскольку существовали споры о том, выйдет ли сериал на экраны и станет ил конкурентом Игры престолов.

В двухминутном трейлере можно увидеть главного героя – ведьмака Геральта который охотится на всякую нечисть. В тизере также появилась княжна Царилла, которая является одним из ключевых персонажей и станет практически дочерью для ведьмака. Среди персонажей в трейлере можно заметить и молодую Йеннифер, у которой искажено лицо. Это возлюбленная Геральта, которой, судя по отрывкам, также будет отведена значительная доля времени.

Запуск 1 сезона сериала запланирован Netflix на 20 декабря 2019 года.

Напомним, Netflix опубликовал первые постеры сериала Ведьмак, и главные герои ужаснули своей внешностью поклонников игр и книг по мотивам романа Анджея Сапковского.