Новый хит от Netflix: обнародован трейлер фильма Ведьмак

Ожидается, что лента может затмить легендарную Игру престолов.
Компания Netflix показала первый официальный трейлер фильма Ведьмак, который уже стал самой ожидаемой премьерой после Игры престолов.
Видео трейлера можно посмотреть на канале компании в YouTube.
Фанаты всего мира ждали выход фильма, поскольку существовали споры о том, выйдет ли сериал на экраны и станет ил конкурентом Игры престолов.
В двухминутном трейлере можно увидеть главного героя – ведьмака Геральта который охотится на всякую нечисть. В тизере также появилась княжна Царилла, которая является одним из ключевых персонажей и станет практически дочерью для ведьмака. Среди персонажей в трейлере можно заметить и молодую Йеннифер, у которой искажено лицо. Это возлюбленная Геральта, которой, судя по отрывкам, также будет отведена значительная доля времени.
Запуск 1 сезона сериала запланирован Netflix на 20 декабря 2019 года.
Напомним, Netflix опубликовал первые постеры сериала Ведьмак, и главные герои ужаснули своей внешностью поклонников игр и книг по мотивам романа Анджея Сапковского.