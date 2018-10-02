Анджей Сапковский требует от компании-создательницы игр про Ведьмака денег

2 октября 2018, 17:23

В свое время писатель крупно прогадал, продав их за копейки.

Анджей Сапковский
Анджей Сапковский / Википедия

Известный польский писатель Анджей Сапковский, автор популярной саги о похождениях ведьмака Геральта из Ривии, выдвинул игродельческой компании CD Projekt RED требование выплатить ему $ 16 миллионов в качестве лицензионных отчислений от продаж игр серии The Witcher.

Дело пахнет скорым судебным разбирательством - разработчики не согласны с претензиями писателя и считают их необоснованными, передает игровой портал Gamemag.

Сапковский неоднократно рассказывал, что в свое время сильно проиграл при продаже прав на создание игры The Witcher тогда еще малоизвестной студии.

Представители CD Projekt предлагали ему контракт, по которому он мог бы получать процент от продаж каждого игрового проекта, но писатель потребовал выплатить ему всю сумму за лицензию сразу, так как не верил в игры и их создателей. И эта сумма кажется сегодня совсем смешной. Позже Сапковский пытался пересмотреть оформленный контракт, но было уже поздно. Поступившее к CD Projekt 1 октября требование его адвокатов - очередная попытка все изменить.

Сапковский хочет получить порядка 6% от дохода от продаж проектов во вселенной The Witcher. 60 миллионов польских злотых или около $ 16 млн - минимальная сумма, которую он заслуживает за свой труд, считает писатель.

"Мы получили уведомление, в котором указывается, что господин Анджей Сапковский ожидает от нас выплаты дополнительных роялти, что выходит за пределы оговоренного по контракту между ним и нашей компанией. По мнению CD Projekt, требования, изложенные в уведомлении, являются необоснованными. Компания законно получила авторские права на работу господина Анджея Сапковского, позволяющие разрабатывать игры по мотивам книг. Все связанные с этим обязательства по выплатам уже были надлежащим образом погашены. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с авторами работ, вдохновивших CD Projekt RED на создание собственных игр, поэтому мы приложим усилия для мирного разрешения этого спора. Однако любая резолюция должна отталкиваться от ранее выраженных намерений обеих сторон и существующих контрактов", - говорится в заявлении разработчиков по этому поводу.

Мнения же пользователей по этому поводу кардианально разделились. Некоторые призывают CD Projekt сделать жест доброй воли и выплатить Сапковскому хорошую сумму за его труды - потому что в свое время он и впрямь продал их за копейки (сначала Metropolis Software приобрела их всего за $ 4,000, позже CD Projekt купила эту компанию и продлила лицензию, но тоже за незначительную сумму. По некоторым данным, права обошлись ей менее чем в $ 10 тысяч).

Читайте такжеОт Супермена к Геральту. Генри Кавилла назначили на главную роль в сериал "Ведьмак"Другие пишут, что поезд уехал и Сапковский сам виноват в своем поступке.

"Ему предлагали в свое время иной контракт, который сегодня его бы озолотил", - резюмирует портал.

К слову, изначально "Ведьмак" — серия романов в стиле "фэнтези" польского писателя Анджея Сапковского. Последняя на данный момент книга о Геральте вышла в 2013-м. По всему миру "Ведьмака" прославила трилогия компьютерных игр, вышедших по мотивам книг в 2007-м, 2011-м и 2015-м годах соответственно.

Напомним, ранее разработчики игрового "Ведьмака", компания CD Projekt RED, показала час геймплея своего нового проекта Cyberpunk 2077.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
деньги авторские права судебная тяжба разбирательство CD Projekt RED Ведьмак Анджей Сапковский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:39
"Лион" - "Шахтер": где смотреть матч и прогнозы букмекеров
18:22
В России начали разрабатывать авианосец-катамаран
18:00
"Ненавижу эту позу": американская модель покрасовалась в экстравагантном наряде
17:46
Стала известна причина смерти шансонье Шарля Азнавура
17:30
Леонид Кучма распрощался с группой переговорщиков по Донбассу Видео
17:23
Анджей Сапковский требует от компании-создательницы игр про Ведьмака денег
17:22
Кубок открытых сердец: представители бизнеса посоревновались в турнире по мини-футболу ради "солнечных" детей
17:04
Скандальные Лобода, Повалий и Лорак засветились на концерте в Киеве Видео
16:57
В США пригрозили уничтожить запрещенные российские ракеты
16:52
НФ поддержит пролонгацию Закона об особом статусе Донбасса
16:41
Синоптик назвала самые холодные периоды будущей зимы в Украине Видео
16:32
Венгерский профессор обозвал Украину "нацистским проектом" Видео
16:20
Кличко вместе с Льюисом и Холифилдом посетил детский центр "Город счастливых детей"
15:55
На сайте НАТО перепутали русский и украинский языки
15:43
Беременная Тодоренко с округлым животом и на каблуках сплясала зажигательный танец Видео
15:42
Реклама томоса обошлась Порошенко в "надцать миллионов" - АП
15:38
"На х** пошел бегом!": нардеп обматерил журналиста в ответ на вопрос о "кнопкодавстве" - видео Видео
15:18
Во Франции задержали грузовик из Украины с кокаином на 52 млн евро
15:18
Порошенко вопреки правилам подарил Болтону именной пистолет
15:04
Синоптики спрогнозировали, каким областям Украины грозят заморозки и сильный ветер Видео
15:03
"Ничего себе как умеет": спортивная Тина Кароль удивила фанатов упражнением со скакалкой Видео
14:44
В "Нафтогазе" "прикинули", сколько времени займет новая тяжба с "Газпромом"
14:32
IQOS как альтернатива сигаретам и вейпу: преимущества и недостатки
14:20
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике Видео
14:07
Празднует день рождения не в Украине: Андрей Данилко отправился за границу по совету астролога
13:55
"Я устала": в Украине за два дня покончили с собой пятеро детей
13:54
Вслед за горячей водой киевлянам отключили холодную
13:19
Стала известна причина смерти Романа Карцева
13:16
Tayanna впервые рассекретила отца ребенка, и рассказала о романе с женатым продюсером
13:11
Боевики "ДНР" снова применили на Донбассе лазерное оружие
12:55
"Шею перекусят": немецкий журналист сказал, когда под Путиным зашатается президентское кресло Видео
12:42
"Путина не слушаю, но думаю, что все врут": главные цитаты Романа Карцева
12:25
Кто оплатил антирекламу Сытника в метро, и при чем тут Порошенко мнение
12:21
Парубий рассказал о бомжах и проститутках на Майдане
12:09
Умер известный актер Роман Карцев Видео
12:04
Роман Карцев: биография Видео
11:55
Выборы в Раду: эксперт спрогнозировал, будет ли реванш пророссийских сил Видео
11:46
Скрипаль поддержал аннексию Крыма и назвал украинцев "овцами" - The Guardian
11:31
"Очередное самолюбование собой": Ольгу Бузову разнесли за новый клип Видео
11:30
Генерал назвал условие, при котором НАТО вмешается в конфликт Украины с Россией
11:22
Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны
11:05
Синоптики предупредили, когда в Киеве ощутимо похолодает Видео
11:02
Скрипаль усомнился в причастности Москвы к его отравлению - СМИ
11:00
"+10 кг как минимум": Настю Каменских разнесли за неудачное селфи
10:40
Нардеп назвал возможную причину задержания в РФ экс-министра времен Януковича Видео
10:31
Девушка дня Instagram: горячая канадская модель Марина Ласвик Фото
10:28
Кличко наградил лучших учителей столицы
10:20
Подрыв детей в Горловке. Выживший мальчик раскрыл новые подробности трагедии Видео
10:00
"Проблемы с сердцем, печенью и почками". Адвокат рассказал о состоянии Сенцова Видео
09:46
Олланд рассказал, как Путин испытывал терпение переговорщиков по Донбассу Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять