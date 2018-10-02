Анджей Сапковский требует от компании-создательницы игр про Ведьмака денег

Анджей Сапковский / Википедия

Известный польский писатель Анджей Сапковский, автор популярной саги о похождениях ведьмака Геральта из Ривии, выдвинул игродельческой компании CD Projekt RED требование выплатить ему $ 16 миллионов в качестве лицензионных отчислений от продаж игр серии The Witcher.

Дело пахнет скорым судебным разбирательством - разработчики не согласны с претензиями писателя и считают их необоснованными, передает игровой портал Gamemag.

Сапковский неоднократно рассказывал, что в свое время сильно проиграл при продаже прав на создание игры The Witcher тогда еще малоизвестной студии.

Представители CD Projekt предлагали ему контракт, по которому он мог бы получать процент от продаж каждого игрового проекта, но писатель потребовал выплатить ему всю сумму за лицензию сразу, так как не верил в игры и их создателей. И эта сумма кажется сегодня совсем смешной. Позже Сапковский пытался пересмотреть оформленный контракт, но было уже поздно. Поступившее к CD Projekt 1 октября требование его адвокатов - очередная попытка все изменить.

Сапковский хочет получить порядка 6% от дохода от продаж проектов во вселенной The Witcher. 60 миллионов польских злотых или около $ 16 млн - минимальная сумма, которую он заслуживает за свой труд, считает писатель.

"Мы получили уведомление, в котором указывается, что господин Анджей Сапковский ожидает от нас выплаты дополнительных роялти, что выходит за пределы оговоренного по контракту между ним и нашей компанией. По мнению CD Projekt, требования, изложенные в уведомлении, являются необоснованными. Компания законно получила авторские права на работу господина Анджея Сапковского, позволяющие разрабатывать игры по мотивам книг. Все связанные с этим обязательства по выплатам уже были надлежащим образом погашены. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с авторами работ, вдохновивших CD Projekt RED на создание собственных игр, поэтому мы приложим усилия для мирного разрешения этого спора. Однако любая резолюция должна отталкиваться от ранее выраженных намерений обеих сторон и существующих контрактов", - говорится в заявлении разработчиков по этому поводу.

Мнения же пользователей по этому поводу кардианально разделились. Некоторые призывают CD Projekt сделать жест доброй воли и выплатить Сапковскому хорошую сумму за его труды - потому что в свое время он и впрямь продал их за копейки (сначала Metropolis Software приобрела их всего за $ 4,000, позже CD Projekt купила эту компанию и продлила лицензию, но тоже за незначительную сумму. По некоторым данным, права обошлись ей менее чем в $ 10 тысяч).

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"Ему предлагали в свое время иной контракт, который сегодня его бы озолотил", - резюмирует портал.

К слову, изначально "Ведьмак" — серия романов в стиле "фэнтези" польского писателя Анджея Сапковского. Последняя на данный момент книга о Геральте вышла в 2013-м. По всему миру "Ведьмака" прославила трилогия компьютерных игр, вышедших по мотивам книг в 2007-м, 2011-м и 2015-м годах соответственно.

Напомним, ранее разработчики игрового "Ведьмака", компания CD Projekt RED, показала час геймплея своего нового проекта Cyberpunk 2077.