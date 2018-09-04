От Супермена к Геральту. Генри Кавилла назначили на главную роль в сериал "Ведьмак"

Известный британский актер Генри Кавилл, прославившийся в роли пришельца с Криптона Супермена (Кларка Кента) в серии фильмов студии Warner Brothers, сыграет роль Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак", который выпустит популярнейшая онлайн-платформа Netflix.

Cперва сам актер намекнул на свое утверждение, в шутку написав в Instagram, что его новый дом — королевство Каэдвен.

Позднее информацию о том, что именно Кавилл исполнит роль Геральта подтвердила шоураннер (главное лицо, ответственное за сериал − "Главред") Лорен Хиссрич.

"Он Геральт, и всегда был им. С огромным волнением приветствую Генри Кавилла в семье "Ведьмака"", — сказала она.

К слову, изначально "Ведьмак" — серия романов в стиле "фэнтези" польского писателя Анджея Сапковского. Последняя на данный момент книга о Геральте вышла в 2013-м. По всему миру "Ведьмака" прославила трилогия компьютерных игр, вышедших по мотивам книг в 2007-м, 2011-м и 2015-м годах соответственно.

Напомним, ранее разработчики игрового "Ведьмака", компания CD Projekt RED, показала час геймплея своего нового проекта Cyberpunk 2077.