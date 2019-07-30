РФ перекрыла четверть Черного моря и заблокировала морское сообщение между четырьмя странами

Ограничения на море будут действовать до 19 августа / "ТАСС" / Сергей Савостьянов

Россия перекрыла более четверти акватории Черного моря - примерно 118 570 кв. км. Таким образом, РФ парализовала международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, то есть де-факто заблокировала полноценное морское сообщение между странами.

Ограничения будут действовать с 24 июля до 19 августа. Четкая причина перекрытия не указывается. Сообщается лишь об "опасности навигации и плавания", а также о "проведении мероприятий боевой подготовки", пишет Украинский милитарный портал. То есть фактически в этот период военные страны-оккупанта будут проводить военные учения в пяти секторах Черного моря.

В то же время стоит отметить, что у РФ нет такого количества наземных и надводных сил, чтобы была необходимость в перекрытии такой площади для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки. Также у России отсутствует необходимое количество плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства.

Перекрытые РФ районы Черного моря / Фото: Украинский милитарный портал

"Поэтому стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона", - говорится в сообщении.

Кстати, перед началом учений Sea Breeze-2019 РФ также перекрывала сектор в Черном море площадью в 8000 кв. км. Тогда была заблокирована одна из локаций, на которой силы ВМФ Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США должны были отработать совместные действия.

Напомним, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. 24 июля корабль зашел в порт Измаил под флагом РФ. СБУ обнародовала видео задержания российского корабля.

По информации росСМИ, на судне такого типа могли находиться от 11 до 16 моряков. В то же время, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook снимок с семью паспортами РФ. Позже стало известно, что экипаж танкера NEYMA отпустили домой.

Как известно, 25 ноября 2018 года, вопреки нормам международного морского права, РФ заблокировала движение украинских военных кораблей в Керченском проливе именно с помощью танкера NEYMA. В результате РФ захватила украинские военные корабли вместе с 24 членами экипажа.