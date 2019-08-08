Столкновения в Кыргызстане: силовики снова штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева

8 августа 2019, 14:22

Силовики используют светошумовые гранаты, сторонники Алмазбека Атамбаева дают им отпор.

Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев / Reuters

В четверг, 8 августа, в Кыргызстане правоохранители предприняли повторную попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

"Около 200 сотрудников милиции опять пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты. Сторонники дают им отпор, их около четырёх сотен — оружия у них нет, только камни и палки", — заявил представителя штаба бывшего главы государства.

Он подчеркнул, что сам Атамбаев по-прежнему находится в своей резиденции в окружении охраны и сторонников, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в результате столкновений при попытке силовиков задержать Атамбаева, стало известно о погибших и о десятках пострадавших.

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штурм Киргизия Кыргызстан Алмазбек Атамбаев
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