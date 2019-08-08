Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался на милость правоохранителей

8 августа 2019, 16:46

Достойная голливудская боевика история штурмов особняка экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева закончена.

Атамбаев
Алмазбек Атамбаев / Reuters

В Кыргызстане правоохранители и силовики после нескольких безуспешных попыток задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

"Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов", — написали местные СМИ.

По данным журналистов, довольно большое количество (несколько сотен) сторонников Атамбаева пытались прорваться через оцепление к его резиденции, расположенные в Чуйской области. 

Напомним, накануне сотрудники киргизского спецназа начали штурмовать дом Атамбаева, расположенный в селе Кой-Таш. Штурм оказался на редкость кровопролитным и неудачным (пострадали 52 человека, а один - погиб), поскольку сторонники бывшего президента оказали ожесточенное сопротивление. Повторные штурмы тоже не приносили успеха до поры, до времени. Атамбаеву киргизские правоохранители вменяют незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

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