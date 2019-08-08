Переговоры "нормандской четверки": в ФРГ ответили на предложение Украины

В Германии выразили обеспокоенность из-за гибели украинских военных на Донбассе / forbes.ua

Правительство ФРГ подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердил готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - написал он в своем Twitter.

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 августа провел телефонные разговоры с президентом России и Франции - Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу.