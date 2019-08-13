Постпред Британии в ООН рассказала об отчаянном положении украинцев в Крыму

Карен Пирс / Reuters

Граждане Украины, проживающие на аннексированном Россией полуострове Крым, находятся в отчаянном положении и имеют проблемы с доступом к базовым социальным услугам.

С таким заявлением во вторник, 13 августа, выступила постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс.

"Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили своё гражданство", — рассказала она во время заседания Совета Безопасности ООН

Напомним, ранее Пирс была в числе дипломатов, которые в апреле 2018-го возлагали ответственность за химическую атаку в Сирии на Россию и Иран.