Украина вместо РФ: в Москве засуетились из-за неожиданного предложения Туска

В РФ отреагировали на предложение Дональда Туска / Reuters

Предложение о приглашение Украины на саммит G7 в 2020 году прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

В своем сообщении в Twitter он заявил о том, что в 2020 году самого Туска в ЕС уже не будет.

"Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020-м Туска в ЕС уже не будет. Неудивительно, что в странах "семерки" эту странную идею оставили без внимания", — подчеркнул Пушков.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки (G7).