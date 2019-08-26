Внезапно скончался экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех

Умер экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех / Фото: Global Look Press

В больнице Розенхайма в Германии в возрасте 82 лет умер бывший глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех.

Как сообщает Bild, бизнесмена госпитализировали после посещения ресторана. Ему стало плохо в ресторане в Баварии, куда он пришел со своей супругой Урсулой Пиех.

Какое-то время немец находился в больнице, однако медики оказались бессильны, и он впоследствии умер 25 августа. Причина смерти Пиеха не называется.

Внук основателя компании Porshe был председателем правления, а позднее наблюдательного совета Volkswagen с 2002 по 2015 год.

Авторитетный немецкий журнал Manager Magazin в 2011 году поставил его на первое место в рейтинге самых значимых германских управленцев за последние 30 лет.

Напомним, в США скончался один из самых богатых людей мира Дэвид Кох.