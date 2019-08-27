Впервые за всю историю человечества: в ООН объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию"

Антониу Гутерриш призвал Большую семерку стать примером для других стран / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о чрезвычайной климатической ситуации. По его словам, мер, предусмотренных Парижским соглашением по климату, уже недостаточно. Об этом он сказал во время саммита Большой семерки.

Гутерриш заявил, что июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории, а 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", – цитирует Гутерриша сайт ООН.

Генсек напомнил и о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. В то же время пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году, – ред.). И научные данные это подтверждают", - констатировал Гутерриш.

Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мир должен удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию по конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году и на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году. В связи с эти глава ООН призвал страны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Хотя, по его словам, мер, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно.

"Саммит "Большой семерки" – прекрасная возможность обратиться к международному сообществу… Страны Гуппы семи должны стать примером для других стран", – резюмировал Генсек ООН.

Напомним, в декабре 2015 года было подписано так называемое Парижское соглашение по климату. Оно пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года. Договор вступил в силу в ноябре 2016 года.

Парижское соглашение предусматривало ряд пунктов:

- Не позволять средней температуре на планете расти выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности снизить ее до 1,5˚С.

- Начать в период с 2050-2100 гг. ограничивать выброс парниковых газов до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.

- Пересматривать в сторону увеличения каждые пять лет вклад каждой отдельной страны по снижению вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствами на борьбу с последствиями климатических изменений и переход на использование возобновляемых источников энергии.

В апреле 2016 года Украина подписала Парижское соглашение по климату. В 2017 году стало известно, что США выходят из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению.