Украина в ООН подписала Парижское соглашение по климату

В пятницу, 22 апреля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла церемония подписания исторического соглашения по климату, или так называемого Парижского соглашения.

Соглашение было принято в Париже в декабре 2015 года, передает УНИАН.

Как сообщает Reuters, в начале церемонии с докладом в поддержку климатического соглашения выступил президент Франции Франсуа Олланд, как лидер государства, где было принят данный документ.

Кроме того, слово было предоставлено генсеку ООН Пан Ги Муну, лидерам государств-подписантов соглашения, представителям общественных организаций, а также известному голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо, известному своей активной позицией в области защиты окружающей среды.

Отмечается, что документ подписали представители 171 страны. Первым свою подпись под документом поставил президент Франции Франсуа Олланд.

От Украины соглашение подписал постоянный представитель ООН Владимир Ельченко. Соглашение вступит в силу, когда его ратифицируют 55 стран, на которые в совокупности приходится не менее 55% выбросов парниковых газов.

Как поясняют в ООН, в этом соглашении все страны обязуются принять меры к тому, чтобы повышение общемировой температуры составило значительно менее 2 градусов Цельсия, а с учетом серьезности существующих рисков — стремиться ограничить рост температуры уровнем 1,5 градуса. Осуществление Парижского соглашения имеет колоссальное значение для достижения целей в области устойчивого развития; представляет собой "дорожную карту" мер, которые позволят сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата.

Парижское соглашение заменит действовавший до сих пор Киотский протокол и будет действовать с 2020 года для всех сторон Конвенции.





Напомним, ранее сообщалось, что и.о. минэкологии Курыкина за попытку хищения 550 млн "киотских денег".