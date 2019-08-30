В Кремле пояснили приглашение Зеленского в Москву на День Победы

Зеленского пригласили в Москву по важной причине / president.gov.ua

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне с целью демонстрации уважения к украинцам, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом.

"Мы отдаем дань уважения всем тем украинцам, которые вместе с другими народами большого Советского Союза погибли, многие стали героями Советского Союза, в том числе и дед нынешнего президента Украины Зеленского — офицер советской армии, который освобождал Европу от фашизма", — пояснил депутат.

По его словам, приглашение Зеленского в Москву — это хороший знак, демонстрирующий важность общей истории России и Украины. Он отметил, что несмотря на существующие разногласия между странами, в обеих живут ветераны, их дети и внуки, поэтому День Победы служит объединяющим фактором для всех государств из антигитлеровской коалиции.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что президент Владимир Зеленский получит приглашение на празднование 75-летия Победы.

Ранее экс-глава Госдумы Илья Пономарев во время чата в Главреде рассказал, стоит ли Зеленскому разговаривать с Путиным.