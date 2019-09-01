Международная зрада: в МИД Франции признали Россию частью Европы

Жан-Ив Ле Дриан / Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан утверждает, что культурно Россия принадлежит к европейскому сообществу.

С таким заявлением он выступил в канун своего визита в столицу РФ на традиционной встрече французских дипломатов."Существуют географические, исторические и культурные доказательства, которые слишком часто игнорируются: Россия находится в Европе", — цитирует Ле Дриана портал Euractiv.

Более того, глава МИД Франции добавил, что выталкивание России из Европы — "большая ошибка". К слову, визит Ле Дриана в столицу РФ назначен на 9 сентября. Глава французской дипломатии планирует обсуждать с россиянами проблемы европейской континентальной безопасности, включительно с ситуацией с войной на востоке Украины.

Напомним, ранее в МИД Венгрии обвинили Германию и Францию в торговле с Россией.