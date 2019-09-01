Жуть на концерте в Германии: на 178 людей упал светодиодный экран

В Германии упал экран во врремя концерта / twitter.com/WAZ_Redaktion

Концерт в Германии закончился травмами для 178 гостей. В Эссене во время мощной грозы на концерте под открытым небом рухнул светодиодный экран, расположенный вблизи сцены.

По информации, 28 человек получили тяжелые травмы и оказались на больничных койках.

"Это произошло вечером в субботу, 31 августа, во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини, работающего под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи, известного как Casper. К моменту выхода музыкантов на сцену на концерте находилось 18 тысяч слушателей", - говорится в сообщении DW.

Читайте такжеХаос и паника: во время рок-фестиваля под Днепром ураган снес крышу сценыКроме того, еще 150 гостей мероприятия получили легкие травмы и врачи оказали им помощь на месте.

The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now ? My hopes go out to the people who got injured! #caspermateria#essenpic.twitter.com/rAJeFZ7wVi — Lotte (@LotteHappy) 31 серпня 2019 р.

Напомним, ранее в английском Манчестере в результате взрыва на стадионе "Манчестер арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, погибли 19 человек, количество раненых составило около 50 человек.