СМИ узнали, когда в Евросоюзе собираются продлять антироссийские санкции

4 сентября 2019, 17:05

По данным журналистов, в Брюсселе продление антироссийских санкций - дело практически решенное.

Санкции
Санкции. Иллюстративное фото / Reuters

Комитет постоянных представителей стран, входящих в Евросоюз, согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против россиян и российских компаний − за нарушение территориальной целостности Украины.

Соответствующее решение было приняли 4 сентября во время очередного заседания в Брюсселе, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Однако для того, чтобы санкции были продлены окончательно, нужно соответствующее решение от Совета ЕС.

"Это решение, очевидно, примут на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу ", - сообщили источники.
Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер озвучил позицию Белого дома и Евросоюза в вопросе санкций против России.

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