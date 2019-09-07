В Германии упомянули о снятии санкций с РФ после обмена пленными

Некоторые политики Германии уже готовы снимать санкции с России / Фото: Reuters

Немецкие СМИ активно обсуждают произошедший в Украине обмен пленными с РФ, акцентируя, что это может стать шагом для улучшения взаимоотношений между странами.

Как сообщает ТСН, некоторые политики открыто заявляют, что освобождение заключенных может стать основанием для снятия санкций с России.

Уточняется, что не скрывают свои пророссийские взгляды и однопартийцы канцлера Ангелы Меркель. В частности, такие лозунги звучали во время выборов в восточных землях Германии, где раньше была ГДР и присутствуют симпатии к Москве.

Фракция ХДС/ХСС заявила, что по отношению к России необходимо сохранять жесткость, но демонстрировать готовность к конструктивному диалогу. Обмен пленными немецкие политики называют успехом президента Владимира Зеленского и высказывают надежду, что это позитивно повлияет на встречу в нормандском формате.

Фракция "зеленых" в Бундестаге высказал мнение, что моряков Россия должна была отпустить и без обмена. Политики посетовали, что Зеленский был вынужден обменять важного свидетеля по делу сбитого боевиками над Донбассом самолета Boeing.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала обмен пленными между Украиной и Россией.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рад освобождению режиссера Олега Сенцова в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ.

Как ранее сообщалось, специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией прокомментировал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.