Дикий треш в России: на Урале устроили турнир палачей

В состязании приняли участие Хасан Коротышка и Безумный Макс / Фото: cheline.com.ua

В Свердловской области Российской Федерации состоялся Всемирный турнир палачей.

Странная акция состоялась в деревне Маркова, в которой проживают 82 человека.

"Там нет театров и цирка, и ночных клубов тоже, но марковчане не унывают, живут красиво", — цитирует Ura.ru казака Анатолия Потанина, организатора военно-исторического клуба Мурза Хасан.

При этом в состязании приняли участие шесть человек, среди которых были мужчины с прозвищами Хасан Коротышка и Безумный Макс. По условиям конкурса, участники должны были разрубить саблей тыкву, символизирующую голову.

По словам Потанина, смерть от палача — "самая легкая".

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"Для осужденного это был самый привлекательный вариант: человек умирал мгновенно, ничего не чувствуя. Некоторые платили за это деньги. А если сжигать на костре или вешать — представляете, как это больно и медленно?", — утверждает казак.

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