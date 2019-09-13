США помогли Украине установить телевещание на Донбассе

США считают, что телевидение способно объединить украинцев / riamo.ru

США предоставили Украине оборудование для качественного вещания на всю территорию оккупированного Донбасса, что позволит двум миллионам украинцев Луганской и Донецкой областей смотреть украинские телеканалы и слушать отечественные радиостанции.

Как сообщает посольство США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент высказал возмущение в связи с тем, что некоторые жители Донбасса ограничены в доступе к электронным медиа.

"Даже украинцы, которые живут на территориях, подконтрольных Киеву, рядом с линией разграничения и административной границей с Крымом имеют больше доступа к российским СМИ, которые дают больше пропаганды, чем новостей и информации, в отличие от украинского телевидения, которое предлагает разные взгляды на происходящее в стране", - заявил дипломат.

Благодаря американскому оборудованию жители оккупированных территорий смогут на своем телевизоре смотреть все те каналы, которые доступны на остальной территории Украины. По словам Кента, эта инвестиция послужит объединяющим звеном для граждан Украины. Он напомнил, что расширение украинского вещания на неподконтрольные Киеву территории в 2018 году было включено в украинскую Стратегию по информационной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Напомним, российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 1 и украинским каналом NewsOne. Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе, против него выступили украинские власти.