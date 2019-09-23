В России уличили украинцев в "зраде" из-за электрокаров

Электромобиль / АвтоЭнтерпрайз

Рост количества "небезопасных" электромобилей в Украине якобы обусловлен попытками избавиться от энергетической зависимости от Москвы. Мировой тренд не понравился одному из "государственно-патриотическому" СМИ РФ.

"Сравнительно дешевая цена подержанных авто вкупе с высокими ценами на топливо из-за постоянных противоречий с ключевым энергетическим партером – Россией - вынуждает Украину обращать внимание на небезопасные электрокары", - утверждает Газета.ру.

Кроме того, украинцев обвинили в увеличении мирового спроса на электромобили. При этом, несмотря на низкую популярность электрокаров среди российских автолюбителей, в Кремле рассказали об амбициозных планах производства собственных электромобилей.

"Российские власти не горят желанием поддерживать импорт электрокаров. Вместо этого Минпромторг работает над собственной версией электрокара отечественного производства. Стоимость проекта не разглашалась, однако известно, что российский электрокар будет стоить от 450 тысяч рублей, а производить его будут в Тольятти. Впрочем, и этот проект, скорее всего, будет обречен на провал", - отмечается в сообщении.