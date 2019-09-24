Принудительное установление морской границы: в РФ занервничали после угрозы Киева

Украина пригрозила принудительно установить морскую границу с РФ / ru.wikipedia.org

Предложение об установлении морской границе Украине необходимо обсудить с РФ, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Комментируя заявление Украины о возможности принудительного установления морской границы с РФ, он подчеркнул, что договор о границе подразумевает участие обеих сторон.

"Меня удивляет юридическая подготовленность автора этого заявления, потому что соглашение о границе подписывается несколькими сторонами, но никак не одной стороной", — сказал Джабаров в комментарии rbc.ru.

Он считает, что Украина должна достигнуть договоренности с РФ по этому вопросу.

Читайте такжеВ Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море

"А слово "принуждение" пусть применяют внутри своей страны, как хотят, но за внешним периметром эти слова действовать не будут", — резюмировал российский политик.

Напомним, ранее в МИД предупредили о том, что разрыв договора с РФ по Азовскому морю приведет к новой проблеме.