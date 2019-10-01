"Иди отсюда, ты умер": российский телепропагандист выгнал из студии украинского журналиста

Артем Шейнин / Скриншот из видео

Один из топовых российских телепропадагандистов, Артем Шейнин (которому за границей плевал в лицо ветеран АТО) выгнал из эфира своей передачи Время покажет украинского журналиста Андрея Метлева - за то, что тот якобы непочтительно высказался о недавно скончавшемся режиссере Марке Захарове.

Все началось с того, что Метлев заявил - мол, Москва много лет "ставила Киеву палки в колеса". В качестве примера советской агрессии журналист привел оккупацию Красной армией западно-украинских областей и включение их в состав Украинской ССР.

Шейнин язвительно предложил "исправить ошибку" и "отсоединить" эти регионы уже от независимой Украины. На это украинский журналист провел аналогии с режиссером Марком Захаровым и его якобы деланным бунтом против агонизирующей советской власти в конце 1980-х.

"Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух", — заявил Метлев.

"Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда. Иди отсюда, ты умер", — в отчет вышел из себя Шейнин. Причем на словах он не остановился и сразу начал выталкивать журналиста из студии.

Напомним, ранее Андрея Метлева выгнали из студии российского политического ток-шоу "Кто против?" с фразой: "Иди в жопу, украинский философ". До этого из этой же телепередачи выгнали из украинского блогера и писателя Всеволода Непогодина за слова о Бандере.