В Москве прокомментировали заявление Пристайко об обмене пленными между РФ и Украиной

Кремль / Reuters

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, близкий к переговорному процессу в РФ, скорректировал недавнее заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко по поводу того, что очередной обмен пленными между Киевом и Москвой может пройти уже на следующей неделе.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ТАСС.

"Информация Пристайко неверна. Работа по обмену ведется в рамках контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе", – говорится в тексте.

Напомним, ранее Вадим Пристайко анонсировал восстановление движения поездов в ОРДЛО. До этого он заявлял о наличии "плана Б" по Донбассу.