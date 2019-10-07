"Украина разом решит все проблемы": эксперт пояснил, когда уберут Путина

Кто наживется на смене режима: что будет, когда уйдет Путин / Reuters

Владимир Путин, который сегодня отмечает 67-летие, с поста президента России по собственной воле никогда не уйдет, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Путин никогда самостоятельно власть не отдаст. Он живет, пока находится у власти. Как только он встанет с кресла президента, его же окружение разорвет его на куски. "Акела промахнулся!" – как говорил шакал в Маугли. Поэтому добровольно Путин никогда не покинет свой пост", – поделился он своим мнением во время чата на Главреде.

По его словам, смена власти в России может произойти в результате двух вариантов:

первый – в случае смерти лидера "Российской империи",

второй – в случае, если случится "дворцовый переворот в лучших традициях Российской империи".

"Сейчас ситуация в России не тянет на дворцовый переворот. Путин четко контролирует все свое окружение. Группировка под названием "Бункер" вокруг Путина очень сплоченная. Скажем так, среди пяти "башен" Кремля "башня" Путина – самая укрепленная и мощная на сегодняшний день. Потому вероятность дворцового переворота сегодня крайне мала", – отметил Жданов.

Читайте такжеЭпоха путинского застоя кончается вместе с ПутинымПри этом он считает, что российская риторика в отношении других стран после ухода от власти Путина не изменится.

"Нет. Кто бы ни пришел. Даже самый лояльный демократ из числа российских политиков, поверьте, через несколько месяцев включится в систему и будет понимать, что, если не имперские амбиции, то России никогда не быть государством. Она просто развалится на 85 субъектов федерации, то есть на 85 государств. Без железной руки и имперского пафоса Россия никогда существовать не сможет", – уверен эксперт.

В то же время Украина вполне выгадать пользу со смены власти в России.

"Что касается Украины, то смена власти в России – это наше "окно Овертона", в котором мы можем решить все наши проблемы, включая Крым. Если с Путиным что-то случится, и он потеряет власть, у нас будет возможность в короткий период, пока новый лидер в России не утвердится в своей должности, решить свои вопросы. Опять-таки с помощью международных партнеров. Самостоятельно нам это сделать будет очень тяжело", – резюмировал Жданов.

Ранее астролог сделал жуткий прогноз для Путина. Российский президент может разбиться на самолете или его могут убить.

"Велика вероятность, что Путин уйдет от той женщины, с которой живет сейчас (все знают, кто это) и найдет себе новую пассию. Поскольку в его гороскопе на целый год Марс в соединении с Венерой, что сулит появление в его жизни новой девушки", – объяснил эксперт.