Лавров внезапно напомнил Зеленскому о Минских соглашениях

Сергей Лавров / Reuters

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров удивил своим высказыванием на пресс-конференции по итогам переговоров министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Так, руководитель российского внешнеполитического ведомства внезапно вспомнил об Украине.

"Упомянули мы и о необходимости выполнять Минские договоренности в том, что касается урегулирования на востоке Украины", - цитирует Лаврова RT.

По его словам, альтернативы для разрешения конфликта на Донбассе нет.

"И мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа", - утверждает Лавров.

Напомним, что ранее представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" запустили сигнальную ракету, демонстрирующую готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского на Донбассе.