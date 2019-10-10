Крайне удивлен: Хаднке оценил свою Нобелевскую премию по литературе

Петер Хандке / Reuters

Легендарный австрийский драматург и прозаик Петер Хандке, который в четверг, 10 октября, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2019, выразил крайнее удивление фактом своего лауреатства.

Литератор, в последние годы постоянно живущий во Франции, дал краткий комментарий журналистам Agence France-Presse.

Читайте такжеПетер Хандке: биография, книги и фильмы нобелевского лауретаДело в том, что ранее Хандке много раз и публично высказывался по поводу того, что Нобелевскую премию по литературе необходимо ликвидировать. Причем он прямо называл эту награду "лживой канонизацией" писателя.

"После всех этих ссор я удивлен принятым [Нобелевским комитетом] решением. Данное решение является очень смелым шагом по стороны Шведской академии", - подытожил Хандке.

Напомним, Петер Хандке был удостоен Нобелевской премии по литературе 2019 с формулировкой "воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Вместе с ним стало известно, что аналогичную "нобелевку" за 2018 получила польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук.