В России в перестрелке погибли пять человек: причины преступления и имена жертв

В РФ сегодня произошла перестрелка, пять жертв / vzsar.ru

Во вторник, 22 октября, в Российской Федерации на хуторе Чернозубовка Орловского района Ростовской области между местными жителями завязался конфликт, который завершился стрельбой - погибли пять человек, двое - пострадали.

Правоохранители предварительно выяснили, что во время конфликта мужчины обстреляли друг друга из огнестрелов, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

В пресс-службе Главного управления МВД страны по Ростовской области сообщили, что конфликт произошел из-за участков для выпаса скота, пишет ТАСС. По предварительным сведениям, злоумышленники открыли огонь из огнестрельного охотничьего ружья.

Telegram-канал Mash сообщил, что перестрелка стала результатом давней вражды между семьями Дакишвили и Бациевых.

В результате перестрелки погибли три члена семьи Бациевых - племянник и два брата, а также один член семьи Дакишвили и мужчина, которого не смогли опознать - лицо очень обезображено.

Mash опубликовал список имен погибших:

Арди Бациев;

Идрис Бациев;

Ислам Бациев;

Зураб Дакишвили.

Ранее сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге женщина после крупной ссоры жестоко убила соседа по коммунальной квартире, а потом расчленила тело жертвы и вывозила останки в пакетах на Канонерский остров.