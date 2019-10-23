В ДТП в Турции насмерть разбились украинские заробитчане

В Турции в ДТП погибли украинцы / УНИАН

В жуткой автомобильной катастрофе, которая произошла в Турции на шоссе Мерсин – Анталья, погибли двое граждан Украины.

При этом ранее в СМИ сообщили, что погибшими были граждане Российской Федерации.По информации, украинцы, которые погибли в ДТП, работали на АЭС "Аккую". Чуть позже росСМИ уточнили, что погибли украинцы Андрей Воронов и Денис Осмукша.

К слову, в посольстве Украины пока данную информацию не подтвердили, в то же время российское посольство опровергло, что погибшие были россиянами, о чем было заявлено вначале.

Добавим, что ряд СМИ поспешно заявляли, что погибшие являются гражданами России. Более того, сам президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнование России в связи с гибелью граждан в автомобильной аварии. Как позже оказалось, заявление оказалось ошибочным, поэтому президент Турции повторно выразил соболезнования украинской стороне.

Добавим, что в Украине пока никак не прокомментировали сообщение о погибших.

Читайте такжеВ Чехии бус с украинскими заробитчанами слетел с трассы и перевернулся: 10 пострадавшихНапомним, ранее сообщалось, украинцы попали в автомобильную аварию у венгерского села Пацин недалеко от словацко-венгерской границы.

По информации, микроавтобус Mercedes, в котором находились граждане Украины, на огромной скорости "впечатался" в дерево, в результате столкновения пострадали десять человек.

Стало известно, что ДТП произошло утром в субботу, 19 октября.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в результате столкновения шесть человек получили тяжелые травмы, четверо получили незначительные повреждения.