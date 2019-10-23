У Путина заявили о предательстве США

Дмитрий Песков / ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели длительные переговоры в Сочи. После подписания меморандума между странами по ситуации в Сирии спикер российского лидера Дмитрйи Песков заявил о предательстве США.

"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - заявил глашатай Путина, передает Интерфакс - России.

При этом он указал, что если курдские формирования не отойдут, то придется отойти сирийским пограничникам и военной полиции РФ.

"И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", - подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее турецкое Министерство обороны сообщило об окончании военной операции в Сирии.