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Западные СМИ рассказали, почему Россия исторический враг Европы

29 октября 2019, 09:29

Можно биться об заклад, что российские телепропагандисты уже готовят пламенный ответ на такую "оголтелую русофобию" европейцев.

Кремль
Кремль. Иллюстративное фото / УНИАН

Несмотря на "триумфальность достижений" президента РФ Владимира Путина в Сирии и противоречия, раскалывающие Евросоюз по российскому вопросу, страны Европы ни в коем случае не должны уменьшать давление на "исторического врага" — Россию. 

Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в авторитетном шведском издании Dagens Nyheter. По словам журналистов, что "позвоночник НАТО" — США — буквально вот-вот совершил "дезертирство" из Сирии, оставив своих курдских союзников на растерзание туркам.

"И в этой драме главным победителем стала Россия Владимира Путина — исторический враг", — пишут шведские журналисты.

Кроме того, российский вопрос изнутри раздирает Евросоюз на части. По-прежнему, несмотря на неустойчивую и коррумпированную российскую экономику множество европейских чиновников и коммерсантов мечтают о выгодных инвестициях из Москвы.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможный выход России из Совета Европы.

Россия Евросоюз Сирия Владимир Путин
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