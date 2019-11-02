У Кирилла ощетинились из-за признания ПЦУ Афинами

Архиепископ Иероним II и митрополит Епифаний / Фейсбук митрополита Епифания

Паломникам из Русской православной церкви не благословляется посещать ряд епархий Греческой (Элладской) православной церкви после признания Афинами Православной церкви Украины.

Как сообщили в Паломническом центр Московского патриархата, Синод РПЦ в ответ на признание ПЦУ заявил о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают новую украинскую церковь. В эти епархии верующим РПЦ не будут благословляться поездки.

"В ответ на поступающие запросы Паломнический центр Московского патриархата разъясняет, что в настоящее время, на основании заявления Священного Синода Русской православной церкви, не благословляется посещение паломниками следующих епархий Элладской православной церкви: Афинская епархия, г. Афины; Лангадская епархия, г. Лангада; Верийская епархия, г. Верия; Артская епархия, г. Арта; Триккийская епархия, г. Триккала; Димитриадская епархия, г. Волос", - сообщили в РПЦ.

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Напомним, ранее стало известно, что имя главы Православной церкви Украины митрополита Епифания внесено в диптих Греческой (Элладской) церкви.

Стоит отметить, что признанию ПЦУ Элладской православной церковью предшествовал шантаж и запугивание со стороны иерархов РПЦ.