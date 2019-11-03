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Нидерланды прокомментировали обличительное заявление Цемаха

3 ноября 2019, 20:48

Цемах крайне важен для следствия по делу об авиакатастрофе малазийского Боинга МН17 на Донбассе, признали в Нидерландах.

Цемах и его скандальное признание: Нидерланды нарушили молчание
Цемах и его скандальное признание: Нидерланды нарушили молчание / УНИАН

Прокуратура Нидерландов весьма сдержанно прокомментировала скандальное заявление боевика "ДНР" Владимира Цемаха.

Тот похвастался, что Нидерланды предлагали ему гражданство, жилье и участие в программе защиты свидетелей. После чего "лошару" Цемаха за "чувство патриотизма" высмеяли в Сети.

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк подтвердила, что Международная совместная следственная группа (JIT) Цемаха допрашивала – но никаких иных "грехов" за собой не признала.

Читайте такжеТанцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: Малайзия уже не смотрит в сторону России"Я смотрела интервью. Это правда, что господина Цемаха допросила JIT", – цитирует Укринформ слова Мосдейк.

Нидерландская чиновница подчеркнула, что "эти разговоры всегда конфиденциальны". На основании чего отказалась обнародовать какие-либо показания Цемаха по делу MH17.

"Цемах – это человек, который представляет интерес для Международной совместной следственной группы. Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 с целью экстрадиции в Нидерланды", – отметила напоследок Мосдейк.

Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Как сообщалось, 8 сентября в МИД Нидерландов подтвердили допрос Цемаха до обмена заключенными. Единственного свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить в Украине до того, как он поучаствовал в обмене пленными между российской стороной и Украиной, сообщил глава МИД Нидерландов Стефан Блок.

Министр рассказал, что обмен удерживаемых лиц между двумя странами был отложен по просьбе Нидерландов.

Нидерланды Рейс МН17 Владимир Цемах
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