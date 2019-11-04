"Пихануть чуть-чуть": "белорусская Чиччолина" Настя Рыбка собралась в политику

Настя Рыбка / instagram.com/nastya_rybka.ru

Скандальная белорусская модель Анастасия Вашукевич (известная под именем Настя Рыбка) заявила о желании попробовать себя на политическом поприще.

Она посетовала, что в этом году не успела выдвинуть свою кандидатуру на место муниципального депутата, однако стремиться передать людям свои знания и опыт.

"Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек", - рассказала она в интервью порталу tut.by.

При этом Рыбка подчеркнула, что у нее есть планы о том, какие реформы необходимо провести в сфере образования.

"Мне бы хотелось нашу систему образования пихануть - чуть-чуть Запада в нее добавить. Мне кажется, что зашло бы", - объяснила Вашукевич.

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Отметим, что откровения Насти Рыбки вызвали бурю эмоций в Сети. Предлагаем самые яркие комментарии белорусских читателей:

"Вопрос к Анастасии, в своем интервью главным достижением был назван (цитата) отсос Дерипаске. Вопрос от меня, занимается ли Анастасия в этом плане меценатством или благотворительностью, если да, то не рассмотрит ли она мою скромную кандидатуру"; "В Италии Чиччолина тоже была депутатом )) А це видимо белорусский вариант"; "Да какая там королева, ей до Саши Грэй далеко"; "Рыбке надо баллотироваться в Раду! Ярёменко ждёт не отходя от Рады"; "Политик тоже может быть с пониженной социальной ответственностью"; "Порно депутат))) не ну вообще же про политиков давно говорят политическая прост#$утка. Если Рыбка устроится на такую должность то это лишь покажет наглядно ))) что все депутаты те самые"; "Хочу туда, где постоянно ператрахивают".

Напомним, Вашукевич получила известность после того, как угодила в скандал с отдыхом на яхте в компании российского олигарха Олега Дерипаски. Кроме того, Настя Рыбка также попала в тюрьму Таиланда за нарушение миграционного законодательства и работу без разрешения в качестве секс-инструктора.