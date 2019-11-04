В Канаде назначили нового посла в Украине

Лариса Галадза заменит на посту Романа Ващука.
Канада назначила нового посла в Украине – Лариса Галадза заменит на посту Романа Ващука.
Ранее Ващук объявил о своем уходе с поста, так как завершилась его пятилетняя каденция в Украине, сообщает Европейская правда, ссылаясь на канадское МИД.
Свою карьеру Галадза начала в Министерстве обороны Канады в 1996 году, после чего сменила ряд государственных должностей.
С 2014 по 2016 годы она была генеральным директором по вопросам допуска в гражданство и иммиграции Канады.
В 2016 году она стала генеральным директором Программы операций по поддержанию мира и стабилизации в МИД Канады.
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