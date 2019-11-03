Возвращение России в G8: Канада резко "отшила" Кремль

Владимир Зеленский и Христя Фриланд / president.gov.ua

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд высказалась относительно возможного возвращения России в Большую восьмерку (G8). По ее словам, это"неприемлемо", пока РФ не вернет аннексированный Крым.

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексии Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы абсолютно неправильно и неприемлемо вернуть Россию в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексированным Россией", – цитирует Фриланд Укринформ.

Кроме того, глава МИД считает, что Канаде и украинской общине следует прямо говорить об этом. К слову, премьер-министр Канады Джастин Трюдо также осудил аннексию украинского полуострова и выступил против возвращения РФ в G8.

Читайте такжеПять причин не истерить по поводу возвращения России в G7Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

В конце октября Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России в саммите стран Большой семерки. Инициатором голосования за резолюцию выступил конгрессмен Альбио Сирейс. В документе говорится о том, что РФ нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока Кремль не начнет уважать территориальную целостность других государств.