"России вход запрещен": Зеленский и Туск обсудили саммит G7

Владимир Зеленский и Дональд Туск поговорили о саммите G7 / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Евросовета Дональдом Туском.

Собеседники обсудили ход и результаты саммита Большой семерки (G7), который состоялся во французском Биаррице 24-26 августа, говорится на сайте украинского лидера.

Зеленский положительно оценил позицию участников мероприятия о невозможности возвращения Российской Федерации в G7.

"…президент… поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности, за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите "Семерки" в США в 2020 году", - отмечается в материале.

Читайте такжеТихая смерть G7 и плохие сигналы для Украины: почему саммит во Франции закончился проваломРанее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложить вернуть в Россию в Большую восьмерку (G8), из которой ее выгнали после захвата Крыма. СМИ узнали, что лидеры стран G7 не поддержали инициативу американского лидера.