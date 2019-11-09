"Несите покрышки и поджигайте": Сенцов дал совет россиянам

Олег Сенцов / УНИАН

Украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов принял участие в форуме российской оппозиции в Литве.

Как подчеркнул он в своем Facebook, многие российские оппозиционеры считают аннексированный Россией Крым украинским.

"Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина – врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами", - написал Сенцов.

По его словам, он также выступил на тему "Что делать в России?".

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"Несите покрышки". - "А потом?" - "А потом поджигайте!" - посоветовал Сенцов россиянам.

Напомним, ранее Сенцов прошелся по едущим в РФ на заработки украинцам.