"Несите покрышки и поджигайте": Сенцов дал совет россиянам

Олег Сенцов выступил на тему "Что делать в России?".
Украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов принял участие в форуме российской оппозиции в Литве.
Как подчеркнул он в своем Facebook, многие российские оппозиционеры считают аннексированный Россией Крым украинским.
"Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина – врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами", - написал Сенцов.
По его словам, он также выступил на тему "Что делать в России?".
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"Несите покрышки". - "А потом?" - "А потом поджигайте!" - посоветовал Сенцов россиянам.
Напомним, ранее Сенцов прошелся по едущим в РФ на заработки украинцам.