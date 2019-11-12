Скандал с давлением на Зеленского: Трамп ответил критикам

Президент США посоветовал прочитать стенограмму его разговора с Владимиром Зеленским.
Стенограмма телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским является ключевым свидетельством в скандале вокруг возможного давления на Украину, заявил президент США Дональд Трамп.
"Почему такое внимание уделяется косвенным свидетелям, многие из которых "анти-трамповцы" или их адвокаты "анти-трамповцы", в то время как единственное, что надо сделать, - это прочитать телефонный звонок (стенограмму) с президентом Украины и увидеть все непосредственно?", - написал он в Twitter.
Американский лидер обратил внимание на то, что Зеленский сам заявил о том, что никакого давления по поводу расследования дела Джо Байдена на него не было.
....."no pressure" put on him to investigate Sleepy Joe Biden even though, as President, I have an "obligation" to look into corruption, and Biden’s actions, on tape, about firing the prosecutor, and his son’s taking millions of dollars, with no knowledge or talent, from a.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2019
Читайте такжеИмпичмент Трампа: в Конгрессе США назвали ключевую датуНапомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".
Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.