Скандал с давлением на Зеленского: Трамп ответил критикам

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Reuters

Стенограмма телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским является ключевым свидетельством в скандале вокруг возможного давления на Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

"Почему такое внимание уделяется косвенным свидетелям, многие из которых "анти-трамповцы" или их адвокаты "анти-трамповцы", в то время как единственное, что надо сделать, - это прочитать телефонный звонок (стенограмму) с президентом Украины и увидеть все непосредственно?", - написал он в Twitter.

Американский лидер обратил внимание на то, что Зеленский сам заявил о том, что никакого давления по поводу расследования дела Джо Байдена на него не было.

....."no pressure" put on him to investigate Sleepy Joe Biden even though, as President, I have an "obligation" to look into corruption, and Biden’s actions, on tape, about firing the prosecutor, and his son’s taking millions of dollars, with no knowledge or talent, from a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2019

Читайте такжеИмпичмент Трампа: в Конгрессе США назвали ключевую датуНапомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".

Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.