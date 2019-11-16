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Известный российский поэт назвал себя политическим украинцем

16 ноября 2019, 09:14

Литератор полагает, что "украинец" - это не только генетика.

Андрей Орлов
Андрей Орлов / Скриншот

Известный российский поэт, бывший политтехнолог Андрей Орлов (пишет под псевдонимом Орлуша) сказал, что после вторжения России в Украину жестко выступил на стороне украинского государства, поскольку воспринял действия РФ как неправильные и преступные.

Литератор в интервью Обозревателю сказал, что в нем нет украинской крови, но он "политический украинец".

По словам собеседника, для него слово "украинец" - это не только генетика, цвет паспорта или прописка, а еще и приятное ощущение свободы, и желание быть вместе со свободными людьми, которые идут в правильном направлении.

"Во мне лично ноль украинской крови, но я - тоже политический украинец. И те ребята, которые сейчас сидят в тюрьме за то, что выходили с плакатами за освобождение моряков (захваченных россиянами в Керченском проливе - Ред.), Олега Сенцова (украинский режиссер, который был узником Кремля - Ред.) и крымских татар, они тоже политические украинцы", - поделился Орлуша.

Россия поэт Олег Сенцов Андрей Орлов Орлуша украинец
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