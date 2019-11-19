В Сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык

По мнению политика из Франции, Донбасс должен сам определять свою языковую политику / УНИАН

Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе заявил, что на предстоящей встрече Германии, России, Украины и Франции в нормандском формате должен быть поднят вопрос о праве Донбасса на русский язык.

"Россия должна обуздать в Донбассе тех, кто проводит атаки на украинцев. Киев, в свою очередь, также обязан приложить усилия в контексте языкового вопроса: русский язык должен остаться языком, который активно используют на этих территориях, — я так понимаю, это одно из ключевых требований", - цитирует французского политика издание Известия.

По мнению Бизе, в рамках встречи участники должны обсудить и тот факт, что Донбасс должен остаться украинский территорией.

"Главное, чтобы не произошла замаскированная аннексия региона. Донбасс должен остаться украинской территорией. Однако в контексте децентрализации у региональных властей должны быть определенные полномочия относительно культурных и языковых вопросов", - подытожил Бизе.

Как ранее сообщалось, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина должна придерживаться европейского курса развития государства для возвращения Донбасса и Крыма.

Напомним, министр обороны Молдовы Виктор Гайчук не скрывает восхищения и приводит в качестве примера отвагу боевиков оккупированного Донбасса.