Умер самый старый в мире экс-премьер

Ясухиро Накасонэ умер / Reuters

Умер бывший японский премьер-министр Ясухиро Накасонэ, который по данным на 2019 год был первым в списке долгожителей среди действующих или экс-глав стран.

Накасонэ умер на 102 году жизни, сообщил телеканал NHK.

Накасонэ стал премьером Японии в 1982-м году и занимал этот пост по 1987-й. Также он в течение более полувека был депутатом палаты представителей японского парламента (нижняя палата).

Ясухиро Накасонэ родился в японском городке Такасаки (находится в префектуре Гумма) 7 мая 1918-го. Накасонэ вошел в историю Японии как второй по продолжительности жизни глава правительства.