Редакция Washington Post призвала изменить политику США относительно Украины

В США обеспокоены необходимостью поддержать Украину накануне нормандского формата / Фото Reuters

Журналисты американского издания Washington Post просят власти США изменить политику в отношении Украины.

Как сообщается в редакционной статье издания, опубликованной 1 декабря, Вашингтону следует помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, перед которым стоят непростые задачи.

По мнению редакторов издания, украинскому лидеру необходимо будет заключить нового контракта с МВФ и провести конструктивную встречу в Париже 9 декабря с лидерами России, Франции и Германии. Авторы материала напоминают, что на протяжении многих лет в такие сложные моменты США всегда оказывали Украине весомую поддержку.

"Не только для поддержки демократии, которая борется, но и для продвижения стратегических интересов США, таких как сдерживание российской агрессии в Европе", — говорится в статье.

Журналисты полагают, что президент Дональд Трамп создал в отношениях с Украиной дипломатический вакуум и игнорирует сложившуюся годами политическую традицию в отношении Киева.

В статье авторы напоминают, что Зеленский до сих пор не был приглашен в Белый дом. К тому же, власть сменилась, а Трамп продолжает обвинять Украину во вмешательстве в президентские выборы.

Читайте такжеПомпео рассказал, что США готовы делать с Россией ради мира на Донбассе"Последние двое (Меркель и Макрон), вероятно, будут давить на украинцев, чтобы они пошли на уступки российскому правителю — ведь такое соглашение позволит им восстановить европейские отношения с Россией", — предполагают редакторы издания.

В материале содержится обращение к членам Конгресса, которых призывают повлиять на Трампа и госсекретаря Майка Помпео с целью укрепить отношения США с Украиной и назначить нового чиновника, отвечающего за мирные переговоры от лица Соединенных Штатов.

"Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продемонстрировали свою приверженность независимости Украины. В противном случае ущерб, нанесенный мистером Трампом, только усилится", — подытожили в Washington Post.

Как ранее сообщалось, федеральный суд США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине.

Напомним, приказ заморозить предоставление военной помощи США Украине отдал лично президент Дональд Трамп.