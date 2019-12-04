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Звукоинженер поседел: Путин публично оконфузился и попал на видео

4 декабря 2019, 09:22

Владимир Путин начал говорить свою речь в выключенный микрофон.

Путин дважды зачитал свою речь
Путин дважды зачитал свою речь / скриншот

3 декабря Владимир Путин выступил на торжественном заседании, посвященном 10-летию Российского Международного Олимпийского университета. Во время выступления с российским президентом произошел конфуз – он начал говорить свою речь в выключенный микрофон.

Видео инцидента опубликовала в своем Telegram-канале российская журналистка-пропагандистка Ольга Скабеева. На кадрах видно, как хозяин Кремля начинает говорить при неработающем микрофоне, однако через несколько секунд устройство включают.

 "Еще раз? Хорошо", - Путин пошутил в ответ и начал речь заново.

"И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеётся седой звукоинженер", – прокомментировала видео Скабеева.

Напомним, ранее Владимир Путин опозорился перед президентом Египта Фаттахом ас-Сиси.  Во время общения со своим коллегой хозяин Кремля потянулся к нему рукой и даже немного вытянул галстук из-под пиджака Абделя Фаттаха. 

Кроме того, российские президент и премьер Владимир Путин и Дмитрий Медведев стали посмешищем в Сети из-за курьезного фото со съезда партии Единая Россия. Первые лица РФ стояли в первом ряду позади небольших столиков, что создавало впечатление, как будто они стоят либо на коленях на этих столиках, либо им под ноги поставили маленькие табуретки. 

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