"Мудило ботоксное пи*дит": Путин признался, что носит с собой в термокружке - видео

Путин рассказал, что носит с собой в термокружке / Reuters

В понедельник, 23 декабря, глава Кремля Владимир Путин в ходе совещания в Адыгее рассказал, какой он предпочитает чай и что находится в его знаменитой термокружке с гербом России.

"Я пью не чай, заваренные, облитые кипятком травы с Алтая", — сказал глава государства, пишут росСМИ.

Отметим, пользователей Сети сообщение о чашке Путина подзадорило, и они стали обсуждать это.

"Правильно, там же ступени ракет отваливаются, травы самые полезные", - обратила внимание некая Вера.

"От людских проклятий даже травы с Шамбалы не спасут", - добавил пользователь Сети.

"Хрен ему поможет с резьбой", - пишет Олег Слотюк.

"Если пить отвар белладонны, можно поехать кукухой", - подчеркнул пользователь Сети.

"Забористая видать травка..?!", - пошутил некий Игорь.

"И алтайскими мухоморами закусывет, судя по той ахинее которую он несет", - считает Дима Иванов.

"Пи*дит как дышит. Придумал ту же по ходу ответа. Сказочный", - убежден некий пользователь Сети.

"Мудило ботоксное", - заключил Кирилл Полевой.

Путин о рецепте своего чая: Я пью даже не чай, а заваренные, облитые кипятком травы с Алтая pic.twitter.com/SCUCQ2W6RN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 декабря 2019 г.

Напомним:

28 июня сообщалось, участников саммита G20 в японской Осаке удивил президент России Владимир Путин, который за общим столом с другими участниками мероприятия, пил из собственной кружки.

"Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет", - подписал соответствующее видео ресурс Лентач в Twitter.

1 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил удивление, что к кружке Владимира Путина на саммите G20 в Осаке проявили такое пристальное внимание.

Песков подчеркнул, что еще несколько лет назад он рассказывали о кружке Путина и назвал это "давней историей". При этом Песков уточнил, что Путин постоянно пьет чай из этой каружки-термоса.

"Странно, что только сейчас обратили внимание", — сказал Песков.